Monica Ranna ametist lahkumise õiguslikud karid

Nimelt sai kohe ka selgeks, et õiguslikus plaanis on kompromissi otsides kombitud mitmeid küsitavaid lahenduskäike olukorras, kus abilinnapea Randa tahetakse kohaliku juhatuse otsusele viidates kiiresti ametist vabastada, kuid etteheiteid tööle napib. Sotsiaalseid garantiisid pakkuda pole, samas on erakond kahe aasta eest palunud Ranna Tartusse tööle ja see on tähendanud suuri muutusi elukorralduses.

Praegu on Rand viidanud, et ta kavatseb jääda Tartusse ja tööle Tartusse ning kui ta ei saa töökohta, siis võib ta hoiule antud tagasiastumisavaldusest taganeda.

Tartu linnasekretär Jüri Mölder ütles, et seadus sellist võimalust ei tunne. «Tänases situatsioonis saan öelda, et tagasiastumisavaldusele on seadusega kehtestatud omad tingimused: kuhu see tuleb esitada ja millisena tuleb esitada,» ütles Mölder. «Seadus ei tunne tingimuslikku tagasiastumisavaldust. Tagasiastumisavaldus tuleb esitada valla- või linnasekretärile. Minul sellist avaldust ei ole.»

Teiseks pidas Mölder võimatuks poliitilise kompromissi osana kasutada avaliku konkursiga täidetavat ametikohta. Antud juhul võib selleks Tartu Postimehe andmetel olla linna osalusega sihtasutuse Tartu Perekodu Käopesa juhataja koht, mille kandideerimistähtaeg on 18. Novembril.

«Kui ühe linnaga seotud sihtasutuse juhi koha täitmiseks on välja kuulutatud konkurss, siis see avalik konkurss viiaksegi avaliku konkursina läbi, mingeid siduvaid lubadusi sellega seoses anda ei ole võimalik,» ütles Mölder.

Monica Rand ei ole ise kinnitanud, et ta peab silmas just Käopesa juhataja ametit ja reedel ei olnud teada ka, et ta oleks sinna kandideerimiseks dokumendid esitanud. Samas on teada, et ta ise on praegu veel selle sihtasutuse nõukogu liige.

Küsimus sotsiaalsetest garantiidest on aga tõsine, sest vabatahtliku tagasiastumise korral, nagu Jaan Toots on soovinud, linn seda maksta ei saa. On küll kombitud võimalust maksta hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses, näiteks volikogu otsuse alusel, kuid see oleks ebaseaduslik.

«Saan kommenteerida seadust,» ütles Mölder. «Kui me võtame linnavalitsuse liikmete sotsiaalsed garantiid, siis seal on kirjas põhimõte, et hüvitist ei maksta omal soovil lahkumise puhul, ainuke erisus on, kui lahkumise tingivad tervislikud põhjused.»

Seadus ütleb, et tagasiastumisavaldus saab jõustuda kõige varem esitamisele järgneval päeval. Seega on 1. jaanuaril ametist lahkumiseks piisav, kui Rand annab avalduse linnasekretärile 31. detsembril. Kuid nagu eelpool viidatud, sisaldab kompromissina sõlmitud lahkumislepe väidetavalt taganemisvõimalust.

Reformierakonna Tartu piirkonna juht Urmas Klaas on soovinud, et Monica Rand saaks aidata viia tuleva aasta linnaeelarve koostamise lõpuni, selle soovi on Keskerakond täitnud. Kuid kas koalitsioonipartnerite vahel eelarve koostamise ajaks tehtud töörahu ka uue aasta alguses jätkub, on juba iseküsimus.