Fotod: viies Apareiv tantsutas kella üheksani hommikul

Apareivi kunstilise juhi ja ühe peakorraldaja Paul Lepassoni oli ühepäevase festivali eesmärk pakkuda külastajatele võimalust kaotada ennast keskkonda ära. «Peab tekkima tunnetus, et tavapärast maailma polegi olemas,» ütles ta enne festivali. Kui külastajaid juba saabumas oli, vastas Lepasson pärimise peale, mis oli viienda Apareivi korraldamise juures teistmoodi, et ta aju ei tööta enam.

Reivil esines erinevates saalides üle kahekümne artisti. Kanada DJ artistinimega HundredMillionThousand astus üles ruumis Elutuba Lava Taga, mis oli festivali tarvis kõikvõimalikke palme täis toodud. Artist rääkis, et talle meeldib Aparaaditehase õhkkond ning tal on hea meel, et seal esineda sai, kuid veel enamgi pakuvad talle põnevust Eesti-sugused Ida-Euroopa riigid üldiselt.