Tartu plaanib koolivõrgus vangerdusi

Kroonuaia kool töötab praegu Puiestee 62 koolihoones, kuid linnavalitsus kavandab tuleva aasta eelarvesse raha, et see hariduslike erivajadustega laste kool üle viia Ploomikese lasteaia hoonesse Ploomi 1. Linnavalitsus on saanud haridusministeeriumilt ka kinnituse, et ministeerium toetab selle hoone rekonstrueerimist. Eelarves on praegu projekteerimiseks ette nähtud 150 000 eurot. Linn on selle ettevõtmise maksumuseks hinnanud 5,1 miljonit eurot ja ehitus on plaanitud lõpetada 2023. aastal.