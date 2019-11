Monica Ranna lahkumisleppes peitub taganemistee

Sel ajal, kui keskerakondlased kell üheteistkümne paiku naasid raekotta nõu pidama, andis linnapea Urmas Klaas Pirogovi platsil ta üles leidnus ajakirjanike kiirintervjuu.

„Minu sõnum Ratasele oli, et see olukord on muutunud pehmelt öeldes keeruliseks ning Keskerakonnal on tarvis kiiresti vastu võtta otsus, kuidas nad isekeskis otsustavad edasi minna,” rääkis Klaas. „Jüri Ratase seisukoht oli, et Keskerakond saaks jätkata koalitsioonis ja saaks jätkuda kodurahu Keskerakonna sees. See viimane kuu ei ole olnud mitte väga kerge, eks ikka konfliktid koalitsionipartneri sees hakkavad varem või hiljem mõjutama. Sellises olukorras, kus on palju segast vett, tuleks selgus majja tuua.”

„Kindlasti oleks võinud parem lahendus olla,” möönis Ratas hiljem. „See, et inimesed ei tülitse omavahel. Kindlasti oleks parem lahendus, kui uus juhatus oleks saanud minna selle linnavalitsusega edasi. Nagu näete, seda usaldust ei ole. Vähemalt nüüd on konkreetne seis, täna on lahendus tekkinud, koalitsioonipartnerile on lubatud, et täna tuleb lahendus ja see on olemas.”

Keskerakonna aseesimees Mailis Reps nentis, et suure tõenäosusega erakonna keskkontori sekkumiseta koalitsioon ei oleks Tartus jätkanud.

„Inimesed olid viimase pooleteise kuuga saavutanud üsna keerulise suhete olukorra, kus kõik ei tahtnud kõigiga rahulikult läbi rääkida, aga pean tunnustama erakonna liikmeid, et peale mõnetunnist väga tõsist jutuajamist kõik suutsid olla väga viisakad,” ütles Reps. „Esimesed nädalad oli selge, et erakonna juhtkond ei pea sekkuma. Viimane kuu aega on vajanud kohati rahustavaid noote.”

Reps nõustus, et see ei ole tavaline praktika, et erakonna juhtkond kohalike otsuste kujundamisse sekkub. „Me püüame viimased kolm aastat hoida väga selgelt, et kohaliku omavalitsuse tasand teeb oma otsuseid ise. Nii erakonna esimehe kui aseesimehe suu läbi sai seda korduvalt üle öeldud, et see on piirkonna kohalik otsus, mida me austame, aga... Ja siis tuli kohati turgutada,” rääkis Reps. „Aga võibolla kõige enam oli seda vaja selleks, et anda signaal Tartu linnapeale ja Reformierakonnale, et tahe jätkata Keskerakonnal on.”

Stiili küsimus

Kuidas selline kriisiolukord aga kujunes? Reps ütles, et Jaan Tootsil on küll pikaaegne juhtimiskogemus, aga mõned otsused tema isiklikult räägiks enne läbi ja siis teeks otsuse ja need pikad läbirääkimised, mis nüüd oli, teeks ta enne otsust.

Tartu volikogu esimees ja Keskerakonna Tartu piirkonna eelmine juht Aadu Must ütles, et eile leiti olemasolevatest parim võimalus, olid veel halvemad.