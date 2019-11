VIDEO Jaan Toots: see on lihtsalt pikkade tundide tulemus

«See oli lihtsalt pikkade tundide lõplik tulemus,» lausus Toots. «Ta tegi väga ilusti otsuse, et erakond jätkab koalitsioonis. See oli ilus otsus,» lisas ta.

Tootsi sõnul on see ka arusaadav palve, kuna Rand on linnaeelarvega algusest peale tegelenud. «Teatavasti on 19. detsember teine lugemine, siis on jõulud ja esimene jaanuar on lõplik kuupäev,» selgitas ta kuupäeva tagamaid.