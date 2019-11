Apareivil peab ununema argielu

Apareivi kunstilise juhi ja ühe peakorraldaja Paul Lepassoni sõnul on festivali eesmärk pakkuda külastajatele võimalust kaotada ennast keskkonda ära. «Peab tekkima tunnetus, et tavapärast maailma polegi olemas,» ütles Lepasson.

Festivali ajaks on Aparaaditehase saalid saanud uued kujundused.

Aparaaditehase ruumis Elutuba lavataga on ennast sisse seadnud peosarja SÜNK eksperimentaallava, kus esineb teiste seas ka Red Bull Music Academy vastne vilistlane Metabora ehk Nathan Tulve. Restorani Aparaat võtab üle Tallinn-Tartu vahet rändav peosari Still Out, kus tulevad lavale DJ-d Siim2000 ja festivali I Land Sound peakorraldaja DJ Paap.