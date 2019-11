Edward von Lõngus ei mõista kuidagi, miks peaks kuulsust ihaldama

Tellijale

Edward von Lõngus pole pseudonüüm, vaid väljamõeldud tegelaskuju. «Kuidas kirjeldada väljamõeldud tegelaskuju,» arutles von Lõngus ja vastas sellele tsitaadiga Astrid Lindgreni raamatust «Karlsson katuselt» nii: «Pealegi ütles Karlsson, et tal pole sugugi aega õmblemiseks, ta peab joonistama ühe pildi, ja seda otsekohe. «Sihukest asja peab tegema siis, kui sulle vaim peale tuleb, saad aru, ja see tuli mulle parajasti peale. Plõks – käis korraga, ja oligi vaim peal!» Väikevend ei teadnud üldse, mis asi see vaim on. Ent Karlsson selgitas, et see on teatud haigus, mis käib kallal kõigil maalikunstnikel, nii et neil on tahtmine muudkui maalida, maalida ja aina maalida, selle asemel et tondirüüsid õmmelda.»