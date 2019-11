Tartu ülikooli kliinikumi kliinilise geneetika keskuse arstid Katrin Õunap, Kai Muru ja Karit Reinson võitlevad selle nimel, et vastsündinute haiguste sõeluuringusse lisataks veel üks – klassikaline galaktoseemia. See on kaasasündinud harvaesinev ainevahetushaigus, mida viimasel neljal aastal on sõeluuritud teadusraha eest.