Linna rahakotis annab tunda rahvaarvu kahanemine

Tartu on järgmise aasta eelarvet kavandades tõstnud esikohale elukeskkonna arendamise ja hariduse kättesaadavuse, nagu rõhutas ka uue eelarve põhijooni tutvustades linnapea Urmas Klaas. Ent mööda ei saa sellestki, et oma jälje jätab rahvaarvu kahanemine ning investeeringuvajaduse katteks plaanib linn uusi laene võtta 11 miljoni euro jagu, nagu ka lõppeval aastal. Investeeringuid on plaanis 39,7 miljoni euro eest.