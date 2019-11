Täna õhtul esineb Tartus ungarlaste János Nagy Trio

Erkeli muusika-auhinnaga pärjatud János Nagy on olnud aastaid Ungari jazzmuusika saadik ja kujundaja, kellest on nõudliku publiku maitset loova elutööga saanud Ungari muusikaelu lahutamatu osa. Teenitult tunnustuse võitnud muusik kogus hiljuti oma trio viimaste aastate loomingu kauaoodatud plaadile nimega «Yancha». Võimeka ansamblijuhi viimistletud stiiliga looming ei järgi ei moeröögatusi ega reegleid. Hetkel moodustavad János Nagy Trio János «Yancha» Nagy (klahvpillid), Ferenc Látó (viiul) ja Flóra Joubert (trumm).

Ungaris tähistatakse 15. märtsist 2019 kuni 19. juunini 2021 aastatel 1989-90 toimunud riigikorra muutmise 30. aastapäeva. Mälestusaasta «30 aastat vabaduses» eesmärgiks on pöörata nii Ungari elanike kui ka Kesk-Euroopa rahvaste tähelepanu tolleaegsete sündmuste kaalukusele, mille käigus võitlesid Kesk-Euroopa rahvad – kasutades ajaloolist võimalust – endale tagasi vabaduse ning sõltumatuse. Samuti on oluline, et selle taastamise ohvrid leiaksid auväärse koha 21. saj ungarlaste ja kesk-eurooplaste mälupildis.