Pildid ja video: 21 poliitiliselt aktiivset tartlast allkirjastas pöördumise salliva ja vägivallatu linna toetuseks

Pöördumine

Tartu Noorsootöö Keskuse toetuseks

Tartu on Eesti hariduspealinn, Euroopa kultuuripealinn ja kogu maailma jaoks heade mõtete linn. Need ei ole sisutühjad sõnad, vaid tähendavad meie jaoks väärtusi, millest üheskoos igapäevaelus lähtume. Seetõttu on Tartu Noorsootöö Keskuse ümber toimuvat silmas pidades meie jaoks oluline korrata üle need põhimõtted, millest lähtuda tuleks.

Igaühe õigus vabalt koguneda ja arvamust avaldada on demokraatia aluskivi. Ometi ei saa see õigus tulla teiste arvelt. Tuleb taunida igasugust vägivalda, seal hulgas hirmuõhkkonda, mis on loodud sotsiaalmeediapostituste ja meeleavalduse korraldajate väljaütlemiste kaudu tahtlikult või tahtmatult.

Olukord, kus linna noorsootöötajad ei tunne end kindlalt oma tööd tehes ning planeeritud tegevused tuleb vägivalla kartuses ära jätta või viia üle salajasse asukohta, ei ole mitte kuidagi aktsepteeritav. Tunnustame siinkohas Tartu linnajuhtide seni selget toetust oma noorsootöötajatele ning ootame edaspidigi linnajuhtide ja õiguskaitseorganite kiiret reageerimist igasugustele vägivallailmingutele.

Rõhutame noorte õigust haridusele ja teadmistele teemadel, mis võivad olla mõne kõrvalseisja jaoks ebamugavad. Noore inimese küsimused oma seksuaalsuse ja enesemääramise kohta peavad saama tõenduspõhiseid vastuseid professionaalidelt ja me oleme täiesti kindlad, et Tartu noorsootöötajad seda on.

Seksuaalsusest või soolisusest rääkimist ei saa ja ei tohi mõjutada hirm saada solvatud, häbistatud ja sildistatud. Tunnustame Tartu noorsootöötajaid julguse eest arutada keerulisi teemasid ja meenutame kõigile, et see ei ole vaid küsimus kuivadest faktidest. Kui noored ei saa ausaid vastuseid ja nad lõigatakse ära turvalisest ühiskonnast, võivad tagajärjed olla väga kurvad.

Lõpetuseks meenutame, et alati võib leiduda ühiskonnas gruppe, kellega võrreldes oleme meie vähemuses. Seda teadvustades on meie kohus alati astuda välja, kui kedagi rünnatakse tema erinevuse, olgu seksuaalsuse, vaadete, rahvuse või muude tunnuste pärast. Meie, allakirjutanud, ei saa ja ei kavatse vaadata vaikides pealt, kuidas väike grupp inimesi surub vahendeid valimata peale üht ja ainsat käsitlust inimloomusest. Täna ja alati seisame selle eest, et Tartu jääks avatud ja haritud linnaks, kus on turvaline elada ja õppida kõigil linlastel.

Krõõt Kiviste (RE)

Asko Tamme (SDE)

Lemmit Kaplinski (SDE)

Ott Maidre (SDE)

Toomas Jürgenstein (SDE)

Gea Kangilaski (SDE)

Kalle Pilt (Tartu Heaks)

Merle Jääger (Tartu Heaks)

Hannes Klaas (Tartu Eest)

Laura Danilas (RE)

Andrus Punt (RE)

Kadri Leetmaa (SDE)

Heljo Pikhof (SDE)

Kristo Seli (RE)

Piret Uluots (SDE)

Ene Ergma (RE)

Jelena Frunze (KE)

Indrek Katušin (RE)

Kertu Valge (SDE fraktsiooni nõunik)

Ragnar Kekkonen (RE, ei kuulu praegu linnavolikogusse)

Ants Johanson (SDE, ei kuulu praegu volikogusse)