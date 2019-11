Päästjad kutsuvad isadepäeval jääajakeskusesse jää peal hakkama saamist õppima

Päästeameti töötajad tulevad kohale päästeautoga, mida on huvilistel võimalik uudistada. Päästjad räägivad ka, kuidas talvel ohutult jää peal liigelda. Jäänaasklite meisterdamise töötuba ja sissepääs jääajakeskusesse on isadepäeval tasuta. Veel saab keskuses virtuaalreaalsuse simulaatoris ohutult proovida, mis juhtub, kui ühel hetkel peaks jää inimese all murduma.