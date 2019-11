Tartu tantsija võitis Soome tänavatantsuvõistlusel esikoha

Mändmaa treenib igapäevaselt JJ-Street tänavatantsukoolis ning võttis võistlusel osa new way kategoorias. Muuhulgas võistles ta välismaal esimest korda. «Valisin Soomes toimunud vogue-balli, sest tahtsin saada välisriigis võistlemise kogemuse,» ütles ta. «Inimesi oli võistlust vaatamas palju rohkem, kui oleksin oodanud, isegi piletijärjekorrad ulatusid uksest välja.»

Mändmaa treenib iga päev, et saada võistlustel järjest paremaid tulemusi. «Tundsin end Soomes kindlalt, sest valmistun iga päev uueks võistluseks. Teen trenni, harjutan uusi elemente ja trikke,» rääkis ta.

​Võidu üle on noorel tantsijal hea meel. «Muidugi olen õnnelik, sest sellised võidud näitavad, et liigun õiges suunas. Ometi on veel kõvasti tööd teha,» ütles ta.