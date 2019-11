Peaminister tuleb Tartu võimutüli lahendama

Varem on Toots lubanud lahendust enne volikogu istungit ja see oli plaanis saavutada juhatuse koosolekul teisipäeval, kuid osaleda soovis erakonna esimees Jüri Ratas, ja see tingis ajakavas vangerduse.

«Teen kõik selleks, et stabiilsus saavutada, et Keskerakond jääks koalitsiooni ning saaks oma põhimõtteid ja ideid Tartu edasiarendamiseks ja tartlaste heaolu tõstmiseks edasi rakendada. Seepärast lähen ise Tartusse kohale, kohtun erakonna piirkonna ja fraktsiooniga ning loodetavasti ka linnapeaga,» ütles peaminister Ratas eile Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister».

Peaküsimus võimutülis on endiselt Tartu rahanduse abilinnapea Monica Ranna tõrksus alluda piirkonna uue juhatuse ja uue juhataja nõudele ametist taanduda. Täna ütles Jaan Toots, et linnaeelarve koostamise ajal Randa ametist tagasi ei nõuta.

Veel kinnitas Toots, et lahendus homme tuleb, olgu see milline tahes.