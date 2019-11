Korealased tegid bussireisil läbi Euraasia peatuse Tartus

Tartu tänavatel võib sellise kirjaga bussi kohata 10. novembrini. FOTO: Kristjan Teedema

Maailmatuuriks nimetatud bussisõit algas 4. oktoobril Koreast, kõigepealt sadamas laeva peale, et siis Vladivostokis maale sõita. Seejärel sõitsid Korea kunstnikud läbi Venemaa Moskvasse, sealt Peterburi ning siis kohe läbi Narva Tartusse.

«Moskva on hiigelsuur ja näeb välja ebameeldivalt jõuline,» ütles kunstnik ja projekti juht Sung Baeg. «Tartu on väga hea rahulik linn, palju puid ja jõgi, see kõik jätab mõnusa tunde.»

Sung Baeg ja Undock Park on kunstnikud ning Hyun Jeong Park, Kwanghyuk Lee ja Hyeongseok Choi muusikud. Tartus on neil kavas tutvuda meie kunstieluga ja teha sobiva ilma korral kuskil tänaval või Kogo galerii juures performants. Laupäeval ootab neid loomemajanduskeskuses ees india pidu. Pühapäeval läheb sõit lahti Läti poole, et siis 18. novembril olla Berliinis. Lennuk viib nad 20. novembril tagasi kodumaale.

Pika bussisõidu idee taga on kaks ajaolu. Esiteks meenutavad kunstnikud sellega 1936. aasta Berliini olümpiamängude maratonijooksjat Son Ki-jeongi, kes sõitis Saksamaa pealinna läbi Euraasia rongiga ja võitis kuldmedali. Teiseks mõlgub neil meeles, et 30 aastat tagasi langes Berliini müür, misjärel Saksamaad ühinesid, kuid Põhja- ja Lõuna-Korea on endiselt raudselt eraldatud ja paljud sugulased elavad lahus.