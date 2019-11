Jüri Laurson: Eesti pole kriisiolukorraks valmis

Tänapäeval on elekter meie igapäevaelus muutunud pea sama tähtsaks kui hapnik ja vesi. Et elektrivarustuse katkemist kergemini taluda, on vaja selleks varakult valmistuda. Kiitust väärib Tartu Veevärk, kes on kriisiks valmistunud ja suurematesse pumplatesse paigaldanud varugeneraatorid. Ka paljud farmerid on õppust võtnud eelmistest tormidest ja kriisi puhuks varustanud farmid generaatoritega.