Maanteeamet hoiatab Lõuna-Eesti libedate teede eest

Põhja-Eestis ja Virumaal on teed kuivad, ent Lääne- ja Lõuna-Eestis märjad.Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Õhtul sajab saartel, Lääne- ja Lõuna-Eestis lund ja lörtsi, Põhja-Eestis ja Virumaal on ilm sajuta. Õhutemperatuur langeb kõikjal miinusesse, vaid rannikualadel on paar plusskraadi.