Harju talus särab sadu medaleid

Kohalikul tasandil jääb tema sõnul puudu kergejõustikuvõistlustel osalejatest. «Miskipärast arvatakse, et ei saada hakkama. Ometi ei peaks otsus selle taha jääma, kas tulemus on piisavalt hea. Läheb nagu läheb,» selgitas Viljar Kook.

Pere noorematel liikmetel tuleb mõnikord spordi pärast ka sõpradele «ei» öelda. «Ikka on nii, et sõbrad kutsuvad välja, aga ma ei saa minna, kui järgmisel päeval on võistlused,» ütles Enelin Kook. «Kui mul on valida, kas liigutan ennast värskes õhus või magan terve päeva maha, siis muidugi teen seda, mis on mulle kasulikum.»

Pereisa Viljar Kook on võistlustelt koju toonud palju auhindu, 2017. aastal pävis ta ka kõige sõbralikuma mehe tiitli. FOTO: Margus Ansu

Suurt abi on perele indiaca harrastamisel pakkunud ka kohalik vald. «Indiaca on kallis ala, kui sõitude eest tuleb ise maksta,» selgitas Viljar Kook. «Ükskord läksime põhimõtteliselt kogu perega välisvõistlustele. Kui sõit on ühe inimese kohta ligi 300 eurot, siis tuleb kokku kopsakas summa. Aga vald aitab ja saame hakkama.»

Kui pere parajasti ei spordi, jälgivad nad telerist spordivõistlusi. Eesti parimateks sportlasteks peab perekond Kook Magnus Kirti, Ott Tänakut ja Maicel Uibot. Ala, millest selles peres keegi väga rõõmu ei oska tunda, on jalgpall. «See on mäng, millest ma absoluutselt aru ei saa. Kui valida ralli või jalgpall, siis ikka vaatan esimest, seal midagi vähemalt juhtub,» märkis Enelin Kook. Et spordiülekannete vaatamisel eri maitsete pärast tühjast tüli ei tõuseks, on koju soetatud kolm telekat.

Tartumaa kõige sportlikuma perekonna tunnustus oli Viljar Koogi sõnul ootamatu. «Sain meili, et Eesti olümpiakomitee kutsub meid Tallinna. Esimese hooga mõtlesin, et see on küll mingi jama,» meenutas isa. Au ja kuulsus neile siiski oluline pole. «Tore on see, et keegi märkab. Proovime teha vaikselt oma asja ja kuulsust taga ei aja,» ütles Viljar Kook.