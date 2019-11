Ülikooli kohviku uue näituse avas naisakti joonistamine

Enamasti naised, aga mehedki on paljad nagu porgandid Tartus Ülikooli kohviku teisel korrusel kaminasaalis vaatamiseks välja seatud joonistuste näitusel. Rõivasteta inimesed on paberile pandud Tartu ülikooli kunstikabinetis aktikrokii tundide ajal. Näitus avati läinud nädalal just nimelt sellise ühise joonistamisega.