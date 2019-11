Akordionist teeb tartlastele tormi

Akordionist Tuulikki Bartosik, kes on saavutanud rahvusvahelise tuntuse, on saanud valmis oma teise sooloplaadi. Ta on pannud sellele nimeks «Torm veeklaasis», esitles seda eile Viljandis pärimusmuusika aidas ja tuleb täna tartlaste ette Erinevate Tubade klubis.