Tartul avaneb võimalus võõrustada maailma parimaid iluvõimlejaid

Janika Mölder kinnitas, et kogu saabuvate võimlejate rivi on märkimisväärsete tulemustega, mistõttu on ka ürituse korraldajate vastutus varasemast tunduvalt suurem. «Ärevust on kindlasti. Ma isegi näen vahel neid võistlusi unes. See ei loe, et olen varem neid korraldanud – igal aastal on oma eripärad ja muudatused,» ütles Mölder.