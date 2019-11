Tellijale

Aga kuidas see lahendus kõlada võiks, jäi eile vastuseta. «Ei ole sõnumit. Keskerakond ilmselt vajab aega, et oma asjadega tegelda,» ütles Klaas.

Veelgi enam: selgus, et Toots peab sõnu sööma, sest lubatud lahendust välja öelda ei ole tal ka homme. Eile õhtul kell viis ütles Toots, et ei anna ühtki kommentaari enne, kui on läbi saanud neljapäeva õhtul kell seitse algav erakonna piirkonna juhatuse koosolek. Volikogu istung algab tavapäraselt kell 15, seega enne volikogu midagi ei juhtu ja ka volikogus ei ole praeguses seisus mingeid muudatusi ette näha.