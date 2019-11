Raimond Tamm: rattaringluse pöörane edulugu

Neid linnu, kus on rattaringluses ulatuslikult elektrirattaid kasutusele võetud, ei ole sugugi palju. Üks hea näide on Lissabon, kus seda tehti 2017. aastal ning kus rataste ja parklate arv on poole suurem kui Tartus. Ka Portugali pealinnas saab valida elektri- ja tavarataste vahel, kuid kasutajate esimene eelistus on olnud elektrirattad.

Järjest enam soovivad inimesed paindlikult eri liikumisviise kombineerida. Rattaringlus on ses osas olulise tühimiku täitnud. Olles ise rendirataste sage «pintsak seljas, vihmakeep kotis» kasutaja, saan jagada oma kogemust. Tänu tihedale parklavõrgustikule jõuan rattaga pea kõigisse mind huvitavatesse sihtkohtadesse. Ühitades ratta-, bussi- ja autosõitu ning kõndimist tähendab see võimalust vihmasel hommikul sõita tööle bussiga, aga õhtuses päikesepaistes koju minna rendirattaga.

Mõisavahe rattaparklast linna piiril on raekojani umbes viis kilomeetrit, rendirattal jõuan selle vahemaa läbida 14 minutiga. Autole parkimiskoha otsimiseks kuluks ka aega, nõnda jõuan ma tipptunnil rattaga kesklinna tõenäoliselt kiiremini kui autoga. Tõsi, muidugi on vaja selleks mugavusalast väljuda.

Siinne aktiivne rattakasutus oli suur üllatus rattaringlussüsteemi valmistanud Kanada ettevõttele Bewegen, kellele Tartu on nende ajaloo suurim edulugu. Ringluse käivitamine pole neile möödunud valutult ning saadud on hulk õppetunde. Käsikäes oleme süsteemi järk-järgult paremini toimivaks ning töökindlamaks muutnud, kuid see töö ei ole veel lõppenud. Infosüsteemi ja mobiilirakenduse pidev arendamine, akude laadimisega tehnilised probleemid ning viivitused varuosade tarnel on vaid mõned näited raskustest, mis on mõjutanud süsteemi igapäevast käitamist. Linnaasutuse Tartu Linnatransport töötajad on andnud endast parima ja on paindlikult lahendanud esile kerkinud takistusi, et pakkuda teenust nii heal tasemel kui vähegi võimalik.

Linna enda poolt rattaringluse igapäevane majandamine ei olnud meie unistus, vaid eluliselt tingitud vajadus. Enne rattaringluse loomist uurisime erasektori huvi ja valmisolekut rajada siinne rattaringlus, kuid linnalt loodeti nii suurt tasu, et meil oli mõistlikum töö ise ära teha. Senine kogemus on kinnitanud selle sammu õigsust.

Paraku on tuhandete ratturite seas neidki, kes ei suhtu rendirattasse heaperemehelikult ning kahjustavad seda. Mitmekesi rattal sõitmine, rattaga trikitamine ja hüppamine, vastu seina sõitmine ja ratta suvalisse kohta vedelema jätmine – need on vaid üksikud näited kasutajate «loomingulisusest». Meil ei jäänud muud üle, kui kasutustingimusi karmistada ning hakata trahvima. Sellest on olnud kasu.

Sajad rendirattad on pidevalt ringluses. Mida rohkem silmapaare linnas toimuvat jälgib, seda kiiremini ja tõhusamalt on võimalik huligaanitsejad vastutusele võtta. Suurepärased kodanikualgatused on Facebookis loodud naabrivalve ning muud rattaringlusega seonduvad rühmad, millega on liitunud tuhanded inimesed, kes edastavad väga väärtuslikku infot. Suur aitäh naabrivalve loojatele ning kõigile, kes on rataste väärkasutusega seotut jaganud.

Linnatänavatel märgatavalt kasvanud jalgratturite hulk on kaasa toonud vajaduse järjest rohkem tähelepanu pühendada liikluskultuurile ja liiklejate ohutusele. Ratturid on tänavatele äärmiselt teretulnud, kuid liiklusreeglitest tuleb kinni pidada. Nii autojuhid, ratturid kui jalakäijad peavad olema üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad.

Ohutuse tagamisel on oluline ka taristu. Tartu linn on võtnud selge suuna sellele, et tekitame kõigil neil tänavatel, kus võimalik, eraldi liikumisalad ratturitele ja jalakäijatele.

Rattaringlus on töös olnud vaid viis kuud, kuid juba peame laienemisplaane. Tartu piires on kavas uusi parklaid rajada näiteks Märja, Ilmatsalu ja Rahinge piirkonda. Tartu linnaliikluse seisukohalt on järjest suurem mure valglinnastumine ning selle kaasnev autode vool lähiümbruse valdadest. Usun, et linnasüdamest viie kuni kümne kilomeetri kauguselt Tartusse rattaga sõita on täiesti mõeldav, ning seetõttu loodan rattaringluse laiendamisel head koostööd lähivaldadega. Tartu vald ongi härjal sarvist haaranud ning plaanidega heaks eeskujuks.