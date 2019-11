Erivajadusega muusik Renee Logberg korraldab uue heategevuskontserdi

Renee Logbergi ansambel kannab nime Helisev Hing. Ta ise on solist ning rütmi- ja keelpillide mängija. Ansambli teised liikmed on ta sõbrad, kellest osa tegutsevad ansamblis nimega Allikabänd.

Renee Logbergil on abivalmis ja heatahtlik süda. Ta ütles, et eesseisval kontserdil on kõik umbes samamoodi nagu eelmisel korral, vaid ta enda tervis on vahepealsete kuudega natuke kehvemaks läinud. Käed on pisut nõrgemad ja kõrvakohin pole samuti kadunud.