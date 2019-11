Vaksali linnaossa kerkiva maja kavandamist dikteeris tamm

Kuigi majade nullkorrusele tulevad parklad, jääb autodele ruumi ka hoovis. FOTO: Mapri Ehitus

«Minu eesmärk on, et ehitaksime sellised kodud, kust keegi ei soovi ära kolida,» ütles Domus Kinnisvara projektijuht ja maakler Kaarel Kiidron, kes ostab sellesse majja korteri ka ise.

Moodsad lahendused

Maja arhitekti Lauri Nõmme sõnul oli kõige keerulisem see, et tegemist on «rätsepamajaga», sest ükski korter ei kordu, ning see tegi nende kokku sobitamise keerulisemaks. Samuti tuli arvestada tänava pool kasvava tammega, mis jääb kinnismälestise kaitsevööndisse. Ka naabrid soovisid tamme säilitada ning nii ei tulnud puu mahavõtmine kõne alla. Nõmme sõnul lõi puuga arvestamine aga lõppkokkuvõttes põneva lahenduse.

Haava 16/18 majadesse tuleb kokku 25 korterit, millest seni on ära müüdud 18. Maja keskmine ruutmeetrihind on 2500 eurot.

Aadressil Haava 16/18 saab maa peal olema kaks hoonet ning nende katustele paigaldatakse 20 kW ulatuses päikesepaneele. Maa-alune korrus on majadel ühine ja sinna on ette nähtud parkimiskohad, panipaigad ja pesuruum, kus võib puhtaks küürida jalgratta või koera. Et jalgrattad võtaksid võimalikult vähe ruumi, on neile keldris eraldi raam. Ka hoovis jääb ruumi autode parkimiseks ning maa alla pannakse ära kaablid, et kui tulevikus peaks vaja minema elektriautode laadimispunkti, ei tule ümbrust uuesti üles kaevata.

Vaikne kõrvaltänav

Hoovi kerkivad mänguväljak ja aiamaja. Mõlemas majas on lift, videofonolukk ja valvekaamerad, igas korteris ventilatsiooni- ja jahutussüsteem, sooja annab vesipõrandaküte. Lagede kõrgus on kolm ning akende oma 2,2 meetrit.

Ühe kahetoalise korteri selles arenduses otsustas 140 000 euro eest soetada mõned aastad Eestist eemal elanud ja nüüd Tartusse tagasi pöördunud endine jalgpallur Priit Peedo, kellele oli kõige tähtsam asukoht. «Ühtpidi on tegemist vaikse kõrvaltänavaga, mis asub Toomemäe külje all, samas on kesklinn vahetus läheduses,» ütles Peedo. Ta lisas, et talle meeldivad ka maja funktsionaalsus ja arhitektuur.