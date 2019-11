Lõbus kass ja tõre taat ajavad lapsed paari minutiga naerma

Tellijale

Pettson ja Findus on end sisse seadnud Teatri Kodu hubases saalis, kuid Pettsoni meelehärmiks on nendega seekord ühinenud krähmud: nähtamatud olevused, kellega kass hakkab suhtlema, kui taadil on tähtsamad asjad käsil ja kassi jaoks ei leidu aega. Lisaks teatab Findus, et tal on sünnipäev ega tule kõne allagi, et selline tähtis päev möödub ilma kingituste või pannkoogitordita.