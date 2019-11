Tartu noormehed annavad pealinnas Euroopa suurima teadusetenduse

Kvarki teadusteatri liige Mats Mikkor tahtis näidata leiutist «Udusammas», mille üle on ta kõige uhkem. Tegelikult peaks torust välja paiskuma udusammas, aga et eile keskpäeval oli tuul tugev, siis tekkis sellest hoopis tossav korsten.

Tartu ülikooli tudengid, Kvarki teadusteatri esinejad Arnold Rein Tatunts ja Mats Mikkor sõidavad novembri keskel Tallinnasse, et anda seal Euroopa, kui mitte maailma suurim teadusetendus «Kvark Show». See, et etendus on Euroopa suurim, on kindel. Et keegi oleks sama suure teadusetenduse maailmas teinud, selle kohta kinnitatud andmeid pole.