Kõrveküla põhikooli juurdeehituse hanke tähtaeg lükkus edasi

Tartu vald kuulutas hanke välja 11. septembril ning esiti pidanuks asjast huvitatud ehitusettevõtted oma pakkumuse esitama 28. oktoobriks. Vahepeal on vald pidanud aga andma lisainfot, muutma jooniseid ja eeldatavat ehitustähtaega, mis tähendas seda, et vastavalt seadusele pikendati ka hanget. Uus tähtaeg on 15. novembril.

Tartu vallavanem Jarno Laur rääkis, et huvi hanke vastu on olnud suur ning riigihangete registris on neile esitatud üle 120 küsimuse. Seega loodab Laur, et osavõtt hankest on aktiivne.

Kui 15. novembril pakkumused avatakse, kulub paar nädalat, kontrollimaks, kas pakkumuste esitajad hankele ikka kvalifitseeruvad. Siis kuulutatakse madalaima hinna pakkuja - eeldusel muidugi, et see hind lõpuks vallale sobiv on - hanke võitjaks, misjärel on teistel hankel osalejatel kaks nädalat aega, et tulemus vaidlustada. Kui kogu see kadalipp õnnelikult läbitud saab, võiks vald ehitajaga käed lüüa enne jõule, märkis Laur.