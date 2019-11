Tartu ülikooli teadlased leidsid digiallkirjastamise nõrga koha

Nimelt selgus, et digitaalsel allkirjastamisel saavad kolmandad isikud uuendada allkirja ajatemplit ehk täpset kellaaega ja kuupäeva, millal sertifikaadi kehtivust kontrollitakse. Seega võis dokumendi tegelik allkirjastamine toimuda tunduvalt varem, kui see ametlikult välja paistab. Sellest tuleneb ka õiguslik probleem, sest pole võimalik kindlaks määrata, kas dokumendi allkirjastanud isiku sertifikaadid allkirjastamise hetkel kehtisid.

Kuna digiallkirjastamise usaldusväärsus on digiühiskonna jaoks hädavajalik, siis on selle küsimuse tõstatamine ja põhjalik käsitlemine väga oluline. Ajatempli veale kiire lahenduse leidmine on vajalik selleks, et tugevdada meie digitaalse ühiskonna põhialuseid ning tagada jätkuvalt suur usaldus digiallkirjastamise suhtes.