Salajasse kohta tuleb kriisijuhtimise staap

«Meeskonna tööks vajalikeks ruumideks ehk staabiruumideks kohaldatakse mõned linnavalitsuse igapäevases kasutuses olevad ruumid selliselt, et seal oleks võimalik töötada ka elektri- ja sidekatkestuse korral,» selgitas Tartu linnapea Urmas Klaas. Ruumide asukohta ja sisustust ei saa ta julgeoleku kaalutlustel avaldada.

Linnavalitsuses loodi 2018. aasta mais kriisireguleerimise peaspetsialisti töökoht, selle töötaja eesmärk on süsteemselt tegeleda kriisiolukordadeks valmisolekuga. Linnavalitsuse kriisireguleerimise peaspetsialist Evelin Uibokand selgitas, et kriisimeeskonnale mõeldud ruumides on võimalik töötada ka elektri- ja sidekatkestuse korral vähemalt ööpäeva.