Kõige väiksem haruldane käsikiri mahub peopesale

Tartu ülikooli raamatukogus valmis näitus «Käsikirjade ristteel», mille kõige väiksem eksponaat mahub lahedasti peopesale. See on imepisike käsikirjaline palveraamat, mille kinkis aastal 1802 Tartu ülikoolile tatari päritolu maanõunik Karl Gustav von Baranoff. «Selles on 54 palvet,» ütles raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna juhataja Malle Ermel. «Seda kanti kaasas, kui mindi sõjaväkke või ohtlikule reisile või ka niisama.»