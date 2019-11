Ka läinud reede ennelõunal pidi üks sõitasoovija Ringteel Haigla peatuses otsa ümber keerama, kui selgus tõsiasi, et bussid seal enam ei käigi.

Tartu uus linnaliinivõrk on toiminud neli kuud, ent ikka võib Ringtee lõpus naha- ja psühhiaatriakliiniku lähedal Haigla bussipeatuse juures näha vahel inimesi, kes ootavad seal bussi. Sõidugraafiku asemel saavad nad posti külge kleebitud sildilt lugeda: «Tartu linnavalitsus annab teada, et 1. juulist Haigla bussipeatust bussid ei läbi. Lähim bussipeatus on Mileedi peatus.»