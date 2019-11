Eesti-Bahama tipp-paar andis üle noore traumatoloogi stipendiumi

Tellijale

Need, kes spordil silma peal hoiavad, võisid heledas spordipusas, pükstes ja jalatsites ära tunda kümnevõistleja Maicel Uibo, hiljutiste Doha MM-võistluste hõbemedalimehe. Ja need, kes tundsid ära Uibo, taipasid ka küllap, kes on valgetes kuldsete triipudega Adidase tossudes ja üle põlvede ulatuvas tumepunases liibuvas kleidis piitspeenike naine tema kõrval. Jah, see oli Uibo abikaasa, Bahamalt pärit Shaunae Miller-Uibo, Rio olümpiavõitja ja Doha MM-võistluste hõbemedalinaine 400 meetri jooksus.