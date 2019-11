Tiia Järvpõld: kuldvõtmekese toorik ehk Tants ümber isikliku abistaja teenuse

Septembri lõpus käisin Võrus loometalgutel «Vunki mano», kus üks arutlusteema oli isikliku abistaja teenuse arendamine ja kättesaadavus. Idee autor olin kogemata mina. Meie meeskonnal – sealhulgas Tallinnast Jüri Lehtmets abistaja Valvega ning Võrust Tiia Savila, kes soovib abistajat, kuid pole veel saanud – tuli mõte teha Kuldvõtmekese fond, kus võiksid koos töötada erivajadusega inimesed, isiklikud abistajad ja toetajad, et aidata raha leida ja jagada. Et erivajadusega inimesed saaksid elada oma elu ise, isikliku abistaja abiga. Eks see algatus võib esimesel hetkel olla ka šokk – kuidas siis, nii me ei saa, meil on puue.

Mul on väga kurb ikka ja jälle kuulda-lugeda, et isikliku abistaja teenusest ei teata veel kuigi palju. Üleüldse kõik sotsiaal- ja meditsiiniteenused aetakse omavahel segi. Segi on see ametnikel, segi ka asjaosalistel. Isikliku abistaja teenus ei ole ju meditsiiniteenus.

Minu teada on Eestis isikliku abistaja teenust ametlikult pakutud 20 aastat ja mõni ehk peale. Selle ajaga peaks teenus hakkama juba oma elu elama. 20-aastane noor inimene peab iseseisvat elu alustama. On 20-aastaseid erivajadusega noori, kes vajaksid oma elu alustamiseks just nimelt seda kuldvõtmekest, mis keerab lahti olulised uksed. Aga mida pole, seda pole. Mis on tegelikult inimese, sealhulgas erivajadusega inimese hind?

Ühel ööl tuli mul mõte, et võibolla on ametnike oskamatus näha isikliku abistaja teenust kui väga suurt ressurssi erivajadusega inimestele, peredele ja ühiskonnale seotud sellega, et nad vahetuvad väga tihti. Minul on isiklik abistaja olnud paarkümmend aastat. Minu valla (enne Mäksa, nüüd Kastre) sotsiaaltöötajad peaksid selle ajaga olema teada saanud, mis on isikliku abistaja teenus. Aga tegelikult on sotsiaaltöötajad selle aja jooksul vahetunud viis või kuus korda ning just nii palju kordi olen pidanud neile seletama ja tõestama, mis see on ja milleks seda vaja.

Aga minu elu ei saa seetõttu iga natukese aja tagant uuesti otsast alata. Paarikümne aastaga olen hoopis suutnud rajada iseseisva-kreisi-hullumeelse-täisväärtusliku oma elu. Olen kunstnik, kirjanik, väikest viisi koolitaja ning muidu tore ja seksikas naine oma parimais aastais. Nali naljaks, aga see on ju iga naise unistus ja soov luua omaenda mõnus elu, kus saaks nii lõbutseda kui ka karjääri teha. Oma kuldvõtmekeseta poleks ma jõudnud näitusega Stockholmi või sel suvel esitlema raamatut «Kohvi jalaga, palun...». Mõtlen, et mul pole enam aega oma elu pausile vajutada. Ma ei leiakski seda nuppu üles. Ja ma ei arva, et kui mind ükskord enam ei ole, peaks tants isikliku abistaja teenuse ümber samamoodi edasi minema, nagu siiani.