Galerii: Silvia Jõgeveri ja Kadi Estlandi teosed astusid Kumus dialoogi

Tallinnas Kumu neljanda korruse projektiruumis avati nõukogude aja Eesti kunsti püsiekspositsiooni laiendusena ja ühe dialoogina eri põlvkondade kunstnike vahel näitus «Õngitsejad». Väljapanekus on Tartu kunstiõpetaja ja kunstniku Silvia Jõgeveri (1924‒2005) teoseid 1960. ja 1970. aastatest ning Kadi Estlandi (1973) loomingut. Ühel teosel on Mart Helme kujutatud ütlema «Porno!», sealsamas kõrval on poti põhjas toidu peal haakrist.