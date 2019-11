Eesti meistrivõistlustel võitis esimese meistritiitli Ott Kiivikase tütar Christin-Amani Kiivikas

«Need olid minu esimesed Eesti meistrivõistlused,» ütles Christin-Amani Kiivikas kohe pärast autasustamist Tartu Postimehele. «Medalit võitma ma ju tulin, miinimumprogramm oli saada ükskõik mis värvi medal. Aga et nii hästi läks ... Mulle ei ole see veel päriselt kohalegi jõudnud.»

Eesti kulturismi ja fitnessi liidu president Ergo Metsla oli võistluste esimese poole järel rõõmus, et kõik on sujunud. Inimesi, kes olid tulnud selleks ürituseks Ujula tänavasse Tartu ülikooli spordihoonesse, on Metsla arvestuse järgi 600-700 - publik ning võistlejad ja nende saatjad.