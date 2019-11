Nüüdismuusikasse lisavad kõlavärve mootoriga paberpropellerid

Täna on ansambli elektroakustilises kavas Lisa Streichi «Safran» (2017), Ehsan Khatibi «Stitching II» (2017), Clara Iannotta «The people here go mad. They blame the wind» (2013–2014), Enno Poppe «Trauben» (2004) ja Elis Halliku «To Become a Tree» (2016). Need on näited Euroopa kompositsioonikonkurssidel rohkete preemiatega pärjatud noorema põlvkonna – noor eestlane Elis Hallik sealhulgas – heliloojate loomingust.