Tartu- ja Jõgevamaalt kogunes Ajujahile poolsada ideed

Enim laekus ideid Tallinnast – 144. Maakonniti tuli kõige rohkem ideid – 50 – Tartumaalt ja Harjumaalt – 46. Pärnumaalt saadeti Ajujahile 11 ja Ida-Virumaalt kaheksa ideed. Lääne-Virumaalt, Saaremaalt ning Võru- ja Järvamaalt on igast viis, Raplamaalt neli, Valgamaalt kolm, Jõgeva- ja Viljandimaalt kummastki kaks ideed. Üks idee on Hiiumaalt, Läänemaalt, Põlvamaalt ja Indiast.

EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane on rahul, et tänavu on Ajujahile leidnud tee rohkem neid, kel on ettevõtluskogemus. Kõigist tänavu idee esitanutest on 65 protsendil kogemus ettevõtjana. «See kinnitab taas, et Ajujahti nähakse sisuka ja vajaliku programmina, mis aitab äri alustamisel jalad alla saada,» ütles Rebane.