Galerii ja video: tartlased tõrjuvad lehepuhureid rehadega

Kristiina Paavel leiab, et lehepuhurite kasutamine reostab ümbrust heli, heitgaasi ja tolmuga, mis puhuriga töötamisele kaasneb. «Kõik see kahjustab ka selle inimese tervist, kes selle masinaga töötab,» ütles ta. «Ma leian, et reha kasutamine on igati mõistlikum. Ja töö saab tehtud.»

Kas ühisriisumisel on ka mingi tagamõte või salaplaan? «Jah, on küll,» ütles Kaspar Kruup. «See on lootus, et kui me tuleme kokku ja näitame, et inimesed eelistavad ise Toomemäe riisumist sellele, et siin puhurid möirgavad - et äkki siis linnavolikogu süda sulab ja muudetakse heakorra eeskirja.»