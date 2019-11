Monica Rand on valmis kompromissi otsima, tagasiastumist aga ei kinnita

Kompromissi otsimisest rääkis lühikeses intervjuus ka aukohtu esimees Kalle Klandorf, kelle sõnul täpse sõnastusega protokoll valmib esmaspäevaks ja see edastatakse erakonna juhatusele – aukohtu seisukoht on juhatusele soovituslik.

Mäletatavasti jõudis Monica Ranna küsimus Keskerakonna aukohtu ette pärast seda, kui erakonna Tartu piirkonna uueks juhis saanud Jaan Toots soovis Ranna tagasiastumist. Abilinnapea Rand keeldus ametit maha panemast ja piirkonna juhatus tegi otsuse ta välja arvata. Erakonna juhatus, kelle voli on seesugune otsus kinnitada, ei kiirustanud, vaid saatis materjalid edasi aukohtule seisukoha kujundamiseks.

Etteheited olid piirkonna liikmete ja juhatusega suhtlemise kohta, teise punktina, et ta vabatahtlikult ei taha abilinnapea kohalt lahkuda. Nende kahe punkti alusel oli tehtud ettepanek ta erakonnast välja arvata.

«Meie põhikiri ütleb, et erakonna liige peab alluma piirkonna juhatuse otsusele. See on selles mõttes esimene juhus – et piirkonna liige ei allu piirkonna juhatusele, sellist asja me varem arutanud ei ole,» ütles Klandorf.

Klandorf ütles, et olukorra mõistmiseks peaks meenutama, et abilinnapea kohad on poliitilised ametikohad. «Minu talupojamõistus ütleb, et kui piirkond annab töökoha, võib ka ühel hetkel öelda, et ole nüüd hea, tule tagasi. Kuidas inimene tagasi tuleb, see ongi see kompromissi küsimus, mida ma räägin,» lisas Klandorf.

«Kuulati ilusti viisakalt ära ja väga positiivne oli see suhtlus,» ütles Rand tänase arutelu kohta. «Jõudsime selleni, et mõlemal osapoolel on vaja leida kompromisslahendus ja osapooled peavad selle leidmiseks natuke vaeva nägema ja omavahel suhtlema normaalselt. Ma loodan, et suudame omavahel normaalselt suhelda.»

Mis oleks kompromiss antud juhul? «Ütlesin, et see peab olema mõlemat osapoolt rahuldav, ju me siis püüame leida lahenduse. Mind ju kuskilt ära ei ole saadetud, olen jätkuvalt oma ametipostil,» vastas Rand.

Kas nädala pärast olete lahkumisavalduse esitanud? «Ma ju ei tea, milleni järgmise nädala vestlused viivad ja kas jõuame kompromissile,» vastas Rand.

Veelkordse täpsustava küsimuse peale vastas Rand, et ta ei taha anda kommentaari küsimusele, kas ta on valmis abilinnapea ametist tagasi astuma. «Ma päriselt ei kommenteeri,» ütles ta.

«Kui on kompromiss, siis tuleb leida kesktee,» ütles Klandorf. «Jonnida üks pool ei saa, kui mäletate, siis tükk aega tagasi Jüri Ratas ja Edgar Savisaar vahetasid kohad, avalikku vastuseisu ei tekkinud. Praegu on tekkinud avalik vastuseis, see ei ole väga hea, see ei ole hea ka koalitsiooni tervisele. Peame need küsimused lahendama.»