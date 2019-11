Arstitudengid korraldavad Tartus seenioride tervisepäeva

Huvilised on oodatud 2. novembril kell 10 Miina Härma gümnaasiumisse, kus alustuseks toimub värskendav hommikuvõimlemine. Sellele järgneb lühike loeng liigeste teemal, lektorina on kohale kutsutud taastusraviarst Merle Rokk.

Hiljem on kõigil soovijatel võimalik mõõta oma vererõhu, veresuhkru ja kolesterooli taset ning saada informatsiooni põhiliste tervisenäitajate kohta. Lõpetuseks saavad osalejad kringli ja kohvi kõrval uute teadmiste üle üheskoos arutleda.

Sündmuse idee alus on 1. oktoobril tähistatav rahvusvaheline eakate päev.

Eesti arstiteadusüliõpilaste selts on arstitudengeid ühendav organisatsioon, mille eesmärk on, et Eestis elaksid maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed.