Galerii ja video: EKRE korraldatud meeleavaldusel Tartus andsid tooni vikerkaarelipud, õhkkond oli rahulik

Tartu noorsootöö keskuse juht Grete Sarap põhjendas aruteluõhtu põranda alla viimist sellega, et väär oleks alluda terrorile ja kavandatud sündmus üldse ära jätta. Samas ei soovinud noorsootöötajad noori meeleavaldajate pahameele keskele asetada.

Sarapi sõnul oli korraldajate jaoks viimaseks piiriks Margus Adamsoni nimelise mehe kommentaar Facebookis. Selles ütes viimane, et Lille noortekeskuse võiks tule otsa panna. Ka tegi noorsootöötajaid murelikuks ekrelaste meeleavalduse korrapidaja Margus Matvei teade, et ta võib protestiaktsioonil närvi minna ja see ei lõpe kellelegi hästi.