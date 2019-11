Tartu ülikooli kliinikumi sisekliiniku südamearst Kai Saks ütles koormustesti veloergomeetril, et kui inimene suudab 80-aastaselt poole sellest, mis ta jõudis 25-aastasena, on kõik hästi.

Südamearst Kai Saksal tekkisid küsimused vananemise kohta juba noore arstina. Peamiselt siis, kui ta kuulas patsiendi kaebusi ja mõtles, et mis nende taga õieti on: kas haigus või vananemine. Või kui luges uuringu vastust: ealised iseärasused. Aga mis on ealised iseärasused?