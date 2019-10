Kolmkümmend aastat tatamil

Mengel tunnistas, et liiga vähe on rõhku pandud uute treenerite koolitamisele. «Treeneriamet ei ole piisavalt tasustatud ning sageli tehakse seda tööd teise töö kõrvalt,» tõdes ta. «Kui pereelu juurde lisada, tuleb mõnikord teha valikuid. Aga on ka neid, kes suudavad olla elukutselised.»

Karate eripära tuleneb idamaisest kultuurist ning on seotud lugupidamisega. «Siin on kõrgel kohal austus, mis on seotud kõigega: vastase, treeneri ja isegi saaliga,» selgitas Mengel. Kolm peamist asja, mida karate õpetab, on osavus, distsipliin ja enesekindlus. Võitlusel vastase üle kavaldamine on seotud enesekindlusega. Oluline on saalis ka autoriteet. «Noored ei austa vanemaid inimesi nii nagu varem. Koolist oleme kuulnud probleemseid olukordi õpetajatelt. Meie saalis noored treeneritele siiski pähe ei istu,» ütles Mengel.

Läbi ajaloo hindab ta Falco parimaks saavutuseks Marko Luhamaa kulda. Praegu on karate populaarsem noorte, mitte täiskasvanute hulgas. «Viimati saime Eesti meistrivõistlustelt palju medaleid, olime Eestis teisel kohal. Lisaks on mitmeid noori sportlasi. Näiteks hiljuti jõudis Euroopa meistrivõistlustel poodiumile Sandra Meris Tasa,» sõnas Mengel.

Sirje Toomla, lapsevanem

Toomas-Erik (14) hakkas karateterennis käima neli aastat tagasi. Karatest ei teadnud enne meie ega poeg suur midagi, vaid et idamaine võitluskunst, mis oli nõukogude ajal põlu all. See tundus intelligentne spordiala, eriti võrreldes paljude teiste võitlusaladega. Ja põhiline, et lootsime, et peale löömise saab ta seal trennis selgeks ka selle, kuidas mitte lüüa. Tundub, et meil oli selles asjas õigus.

Imetlen Falco treenereid, neil on tahtmist ja viitsimist laste ja noortega nii entusiastlikult tegeleda. Peale trennide on ju veel suvelaager. Teine asi, mis Falcos väga meeldib, on see, et seal võivad rahulikult trennis käia ka need, kes võistlustele ei kvalifitseeru, nad saavad karatega tegeleda vaid oma lõbuks ja rõõmuks.

30 aastat on ühest küljest üsna lühike aeg, võrreldes näiteks vehklemistraditsiooniga, teisalt näitab, et klubi on elujõuline, et sel on sisu ja kvaliteeti. Muidu ei tooks vanemad oma lapsi sinna, ning poleks ka poisse-tüdrukuid, kes tahavad karatega tegeleda.