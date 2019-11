Tartus toimuva LGBT-arutelu vastane lubas noortekeskuse põlema panna

Emaotsionaalne ähvardus

Viimati nimetatud kommentaari kirjutas Facebooki Harjumaal Vaida alevikus elav Margus Adamson, kellele veel tinegi mees lubas tiku anda, et noortekeskus põlema panna. Tartu Postimehega vesteldes rõhutas ta, et pole küll ise Tartust pärit, aga ta võtab LGBT-teemade üleskerkimisel alati sõna. «Mina ei saa aru, miks neid rahastama peab. See on ju täitsa haige värk,» teatas Adamson.

Täpsustuse peale, et noortekeskus ei rahasta LGBT-organisatsioone, vaid korraldab aruteluõhtu, ütles Adamson, et ei saa ka sellest aru, miks peab lastele sellistest asjadest rääkima. Küsimuse peale, mis vanuses tema hinnangul võiks lastele avalikustada, et homoseksuaalsed inimesed on olemas, lausus Adamson, et tema on oma viieaastase pojaga sel teemal juba vestelnud. «Olen poisile selgeks teinud, mis on mis.»

Üldiselt peaks Adamsoni meelest ühiskond tegelema ennekõike laste kaitsmisega. Pärimisele, kuidas selle hinnanguga haakub ähvardus Lille noortekeskus põlema panna, märkis Adamson, et selle kommentaari kirjutas ta hetkeemotsiooni ajel. Teisalt jäi ta endale kindlaks, et homoseksuaalsus on haigus ning «seda põdevad» inimesed võiks üksi kodus istuda ja mitte teistele ajupesu teha.

Tartu noorsooteenistuse juhataja Piret Talur ütles, et tema pole noortekeskuse plaani pärast sõimata saanud. Küll aga olevat talle kirjutanud mitmed inimesed ja küsinud, kuidas nad saaks aruteluõhtu toimumisele toeks olla, ning avaldanud kiitust, et hoolimata ekrelaste kavandatavast meeleavaldusest pole ürituse korraldamisest loobutud.

Küll aga on EKRE vastupanu põhjustanud aruteluõhtu asukoha muutmise ja avalikult seda kohta välja ei öelda. Nii Talur kui Sarap ütlesid, et nende eesmärk on lapsi ekrelaste meelepahast säästa. Eriti nüüd, kus kommentaariumist on teiste arvamuste seast leitav Margus Matvei väide, et ta läheb meeleavaldusel närvi ja see ei lõpe kellelegi hästi.

On märkimisväärne, et Matvei on politseile esitatud avalduse kohaselt tänaõhtuse meeleavalduse korrapidaja. Ehk temal lasub kohustus hoolitseda selle eest, et avalikku korda ei rikutaks. Matvei kinnitas, et ta kavatseb siiski jääda rahulikuks. Ta usub enda sõnul, et homoseksuaalseid inimesi on ühiskonnas alati, aga tema eesmärk meeleavaldusel on seista selle eest, et neid juurde ei «koolitataks».

«Olen veendunud, et kui selliste üritustega jätkatakse, tuleb homosid juurde, sest noored on mõjutatavad, ei saa asjadest aru ja võivad hakata mõtlema, et homoseksuaalsus ongi äge,» arutles Matvei.