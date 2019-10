Iseloomad näitab iseloomu

Ansambel Iseloomad tuli esimest korda lagedale aasta tagasi, kui selgusid Eesti Laulu konkursile pääsenud lood. Nende hulgas oli «Kaks miinust», mille see bänd on nüüd pannud esimesele plaadile. CD kuulamisel ilmneb, et ansambel on iseloomu poolest palju elavam ja elulisem sellest, mida võis esimese laialt kuuldud loo järgi arvata.