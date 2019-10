Jaan Tõnisson päästis Krista Aru riigikogus paratamatult ligi hiilivast laiskusest ja lodevusest

Tellijale

«Kaua tehtud on see raamat küll, aga kindlasti mitte kaunikene,» on Krista Aru suurteosest kõneldes enesekriitiline. «Kui punkti panin, sain aru, et alles nüüd oleks olnud aeg hakata kirjutama. 2012. aastal, kui materjali kogumist ja läbitöötamist alustasin, polnud ma selleks tegelikult valmis.»