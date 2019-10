Füsioterapeut tõi enne Brexitit tartlastele näha oma kunsti

Tikandid kaunistavad riiet, kuid nende tegemine kasvas välja vajadusest rõivaid niidi ja nõelaga parandada. Tikkimist lausa kuninglikul tasemel ja kunstilise väljendusena õppinud Elli Põder teab, et igal maal ja piirkonnal on omapärane ajalooliselt välja kujunenud tikandistiil. Neist mõnega on võimalik tutvuda Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži trepigaleriis, kus avati tema näitus «Südamega tikitud».