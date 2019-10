Tellijale

Võidutöö autor Villem Tomiste, kes muu hulgas on kavandanud ka suvel valminud Võru keskväljaku ning on olnud osaline Tallinnas Rotermanni kvartali loomisel, ütles, et lähtus «Turuplatsi» loomisel kavandatava parkimismaja asukoha ajaloost.