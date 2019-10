Peeter Olesk: segadustest apteeginduses seespidiselt ja välispidiselt

Väljend «seespidiselt» oleks praktilises ladina keeles ad us. int., «välispidiselt» ad us.ext. Järgnevas tähendavad nad kitsamalt kaht eri asja. Üks on arusaamatused apteegireformi ümber, teine küsimused, mis tekivad inimesel, kes sõltub ravimitest või kes peab teadma, kust ta mingi ravimi saab. Kui kodusest apteegist, siis ilmselt sellekohasest hoiupaigast, olgu selleks kasvõi põuetasku, ja kuigi apteegireform koduseid apteeke ei reguleeri, on päris selge, et iseenesest need hoiupaigad ei täitu. Ka mitte siis, kui seal (harilikult asub see seal mitmes kohas) hoitakse üksnes ravimtaimede prepareeritud osi, näiteks õigesti töödeldud ja hoitud lehti või juuri.

«Seespidiselt» on seega võõralegi, näiteks kiirabibrigaadile, arusaadav kord käepärases apteegis koos möödapääsmatult vajalike ravimitega piisavas koguses ja lubatud tähtaja piires (viimast märgitakse apteegi-ladinas mitut moodi). Mulle isiklikult tähendab «seespidiselt» veel midagi, nimelt selgust selles, kuidas kuulub proviisoriõpe kõrgharidus- ja teadusharidusreformide alla – kuhu ta ju kuulubki, ehkki neid reforme käsitletakse tavaliselt üksteisest lahus.

«Välispidiselt» on kogu probleemi poliitiline profiil. Seda peab puudutama, kuigi ma pole kuulnud, et liberaal oleks haige teisiti kui konservatiiv. Sõjaeelses Tartu ülikoolis õpetati apteegiasjanduse ökonoomilist külge väga põgusalt. Ometi pidas galeenilise farmaatsia professor Nikolai Veiderpass oma õpikus «Retseptuuri põhijooned» (1946) vajalikuks tähendada, et «mitmehinnalistest ravimitest võetakse samal korral alati parem või kallim». Apteegitöötajate nomenklatuur oli Veiderpassil muidugi teistsugune kui praegu, aga vaieldamatult esindas apteegi töötajaskond, vähemasti fikseeritud vastutusega personal, tema vaatekohalt haritlasi, niisiis keskklassi.

Apteegiasjanduse ökonoomiline külg koos ühiskonna maksujõulisusega klassiti moodustabki apteegireformi poliitilise profiili, mida pole eriline kunst jagada erakondlikkuse järgi, kuigi see on väga halb kunst.

Ravimipoliitikat kui suure näitelava tükki püütakse Eestis lavastada tubateatri mõõtkavas ning seda tingimustes, kus valitsus on seaduseelnõude ja reformidega ilmselgelt üle koormatud.

Eeltoodust järeldub, et siinkirjutaja mõistab apteegiasjandust avaramalt kui küsimusena apteegi omanikust ja apteegi territooriumist kui väikesest õigusruumist. See asjandus on minusuguse jaoks kõik, kes ja mis mõjutab inimese tervist arstimite ning nende asendajate ja täiendajate abil, olgu nendeks siis kestahes õiguslikult põhjendatud asjatundja ning kas keemiliselt töödeldud retseptirohud või saun või dieet või väliskeskkond. Suruda see ühteainsasse seadusesse ilmselt ei õnnestu.